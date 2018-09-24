elektron Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #59





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1967

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:56 Цитата: 211:

Писать это одно, но указывать как нам преобразовывать языковую и национальную политику, непродуктивно..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873 Писать это одно, но указывать как нам преобразовывать языковую и национальную политику, непродуктивно..Источник:

Последний раз, где и что я указываю? Я лишь привёл пример Конституции Казахстана. Кстати если не заметил, то об этом и речь!?

Цитата: 211:

Всем известно как Запад обошелся с ровно таким же вопросом в одной братской стране..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873 Всем известно как Запад обошелся с ровно таким же вопросом в одной братской стране..Источник:

Причём тут это вообще было?

Цитата: 211:

И по языку у вас, у ва не ецкий обязателен.С полицейским на турецком поговоришь?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873 И по языку у вас, у ва не ецкий обязателен.С полицейским на турецком поговоришь?Источник:

Приводчика предоставят, да не переживай ты так за иностранцев у нас!Цитата: 211:

А улицы названия их, по сирийски продублированы?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873 А улицы названия их, по сирийски продублированы?Источник:

Это опять к чему было. Это как раз у вас мастера, как говорят на английском дублируют. Для чего?

Если гос.язык Казахский? А второй по значению Русский?

Цитата: 211:

Так что не надо вот сочинять, как будто тут все темные..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=779873&order=0&viewmode=flat&pid=779872&forumid=1#779873 Так что не надо вот сочинять, как будто тут все темные..Источник:

Опять мимо, сочиняешь тут один ты. Я пока лишь статью закона РК привёл