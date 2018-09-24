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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ Адам
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Назарбаев говорит одно, "эти" делают все с точностью наоборот.

Даже в "прокуратуре Костанайской области". :-P
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адам:
Даже в "прокуратуре Костанайской области".


раз не реагируют, молчат,
значит поддерживают. такое нарушение законов.
и политики президента.
а как иначе оценить эту тишину.
пусть выскажут свою позицию.
что, кто то уже начал компанию 2020?
очень похоже.
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1252
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адам:
И тех, кто её рекомендовал и утверждал на эту должность.
Как оне прошла аттестацию? .. да не единожды./quote]

это задача тех , кому Шпекбаев назначил 500 оклады.
это первое. на букву к. посмотрим.
а второе главнее- нарушение конституции и законов.
что то волной в нашем Кустанае повалили.
не буду повторяться, всем это известно.
посадок нет, как сказал однажды ....
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* Трэвэл
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 19:27
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