Цитата: Адам:

И тех, кто её рекомендовал и утверждал на эту должность.

Как оне прошла аттестацию? .. да не единожды./quote]



это задача тех , кому Шпекбаев назначил 500 оклады.

это первое. на букву к. посмотрим.

а второе главнее- нарушение конституции и законов.

что то волной в нашем Кустанае повалили.

не буду повторяться, всем это известно.

посадок нет, как сказал однажды ....