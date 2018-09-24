таноми52 Re: Только на казахском и английском - управление по развитию... #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 157

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:14 Да, прямое нарушение закона!

При этом мадам чиновница на голубом глазу глаголет про Фому, когда ей говорят про Ерёму : "- Конституционная норма о том, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, не означает наделение последнего статусом второго государственного языка, - пояснила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Основной Закон предусматривает верховенство статуса казахского языка, придавая ему публично-правовое значение (п. 1 ст. 7 Конституции).



Вот оно, словоблудие! Кто-то спорит о верховенстве казахского языка?

Русский язык упоминается в Законе "О языках", в каком Законе предпочтение отдаётся английскому?

Пусть ВНЯТНО ответит эта госпожа по СУЩЕСТВУ (как говорят в суде), на основании каких законов она проигнорировала русский язык?

А НГ следует получить ответ на эти вопросы у вышестоящего начальника Мендекиновой. Ибо её ответ - это не ответ, а тупая лапша на уши!

Дали русскоязычным капитальный повод для возмущения!!!