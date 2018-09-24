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≡ В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова открыли первый в области цифровой ЦОН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова открыли первый в области цифровой ЦОН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае по адресу ул. Тауелсиздик, 46, в бывшем здании ресторана «Метрополь» открыли первый в области цифровой ЦОН. Он стал четвертым по республике, аналогичные центры обслуживания уже работают в Астане, Алматы и Шымкенте.
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§ bgb
Re: В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4077
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.09.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оценку имущества осужденных начали во втором полугодии и завершили 31 декабря 2016 года.
...Ресторан «Алтынсаф» площадью 1 600 кв. м поставили на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Пока в местном управлении так и не определились, что разместится во втором ресторане, принадлежащем семье экс-акима Костаная. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32384
до сих пор не могут определиться?!
это очередной пример хозяйственности нашего руководства....
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* yudjin
Re: В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5523
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
– проспект Тауелсиздик, 46

Да не проспект это, а УЛИЦА... улица Л.Тарана.
вы сами это же подтверждаете:
Цитата:
по ул. Тауелсиздик, 114.
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§ dandiv
Re: В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 24.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Причиной переезда являются многочисленные просьбы и отклики граждан о необходимости улучшения условий для клиентов

А в этом здании какие условия? Стоянки то нет от слова вообще :-(
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* 211
Re: В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4680
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За это Ахмеджанова можно и в лик Святых возвести..
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* yudjin
В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова открыли первый в области цифровой ЦОН
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5523
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Стоянки то нет от слова вообще

Ну почему же нет?....от Тарана до Пушкина по той стороне, где это здание вырубили всё под чистую и асфальтируют парковку.
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* Тимур Гафуров
В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова открыли первый в области цифровой ЦОН
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 385
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да не проспект это, а УЛИЦА.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779784&topic_id=35621&forumid=1#779784

Исправили. Спасибо
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* drakon
В ресторане семьи экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова открыли первый в области цифровой ЦОН
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14625
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ахмеджанова можно и в лик Святых возвести..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779786&topic_id=35621&forumid=1#779786

И памятник поставить - Ахмедбатыру... :lol:
На Жипе... :-o

[Исправлено: drakon, 24.09.2018 - 13:58]
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