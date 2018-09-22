Sniper Re: Правильный скоростемер в Костанае #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:35 Цитата: drakon:

У нас такие уже лет 20 стоят.

Я лично их устанавливал, по пятницам,

в другом месте. При превышении

скорости, они фотографируют...



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32367 У нас такие уже лет 20 стоят.Я лично их устанавливал, по пятницам,в другом месте. При превышениискорости, они фотографируют...Источник:

Мне 66 лет. Водительские права с 18 лет. Не могу понять одного? Какой ущерб городу,области, государству приносит водитель, если он проезжает под скоростемером со скоростью 60 км/час при допустимой 50 км/час? Что его нужно подвергнуть наказанию?