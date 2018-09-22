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§ NG.kz
Правильный скоростемер в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео скоростемера на пешеходном переходе возле остановки "ГАИ" в Костанае прислал на страницу "НГ" в Инстаграм подписчик Али.
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§ drakon
Re: Правильный скоростемер в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14620
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас такие уже лет 20 стоят.
Я лично их устанавливал, по пятницам,
в другом месте. При превышении
скорости, они фотографируют... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Правильный скоростемер в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2839
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.09.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отстаем от европы на двадцать лет ,а если прислушаться к провластным подхалимам , то вообще окажемся в средние века , когда были короли и султаны
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§ Sniper
Re: Правильный скоростемер в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.09.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас такие уже лет 20 стоят.
Я лично их устанавливал, по пятницам,
в другом месте. При превышении
скорости, они фотографируют... :lol: :oops:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32367

Мне 66 лет. Водительские права с 18 лет. Не могу понять одного? Какой ущерб городу,области, государству приносит водитель, если он проезжает под скоростемером со скоростью 60 км/час при допустимой 50 км/час? Что его нужно подвергнуть наказанию?
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