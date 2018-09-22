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§ NG.kz
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33767
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спустя неделю после презентации новых iPhone стала известна стоимость смартфонов в Казахстане. Аналитический отдел Picodi решил исследовать, сколько дней нужно работать, чтобы купить новинку в Казахстане и некоторых других странах.
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§ alex_60
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шутка юмора конечно.
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§ alex_60
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, в словарь советую заглядывать,
Что означают слова.
Айфон там. И другие.
А то как то.....
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