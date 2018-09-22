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§ NG.kz
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спустя неделю после презентации новых iPhone стала известна стоимость смартфонов в Казахстане. Аналитический отдел Picodi решил исследовать, сколько дней нужно работать, чтобы купить новинку в Казахстане и некоторых других странах.
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§ сайлау курманов
Re: Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2837
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.09.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каких три месяца? год надо , так и делают мои знакомые , и то в кредит оформляют и целый год не могут наиграться со своей игрушкой
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§ kbkz1980
Re: Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.09.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барахло,лучше на отдых поехать.
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§ 211
Re: Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Volonter
Re: Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 22.09.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ну

Поддерживаю!
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§ Vital
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6175
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.09.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Неподдерживаю :lol:
Айфон это одно, для работы , для общения. А отдых это другое . Две разные темы)))
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§ elektron
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1953
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Айфон это одно, для работы , для общения. А отдых это другое . Две разные темы)))Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779631&topic_id=35606&forumid=1&1537598085

Ну да понты наше всё! ;-)
Чем Samsung, LG, Huawei не устраивает и прочие... :-P
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§ 211
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чем Samsung, LG, Huawei не устраивает

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779636&topic_id=35606&forumid=1&1537601001

Пока они определенно слабее так сказать..
Но догоняют..
Я в этом году взял два штуки Сяоми, суженой 5 плюс, себе ноту 5..
Но если бы айфон был дешевле, конечно он..
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§ elektron
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1953
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Пока они определенно слабее так сказать..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779643&topic_id=35606&forumid=1&1537601846

Чем?
https://www.digitaltrends.com/mobile/lg-g7-thinq-vs-iphone-x/
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§ 211
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4640
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.09.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чем

Это уже больше к спецам..
Меня пока и эти устраивают, для моих денег, но если бы был богатым, то не устраивали бы..
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§ Yorik
Сколько дней нужно работать казахстанцу, чтобы купить iPhone Xs
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 22.09.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чем?

Собственно, в указанной Вами статье все и расписано - чем... 4/2 в пользу "десятого" :-)
Цитата:
Vital:
Айфон это одно, для работы , для общения. А отдых это другое . Две разные темы

Согласен. Лучше всего - купить новый айфон и поехать на отдых ;-)

[Исправлено: Yorik, 22.09.2018 - 14:35]
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