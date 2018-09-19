elektron Моя Деревенька и её окрестности. #13479





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1949

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:06 Цитата: 211:

не мое это дело, крутить

Вот мушчинки то пошли, не моё это дело

Не то чо раньше?

Как в анекдоте...

Вань, ты коня на скаку остановишь?

-Нет

-В горящую избу войдешь?

-Нет.

-Вот за что я тебя уважаю, Вань, так это за то, что ты не баба…



