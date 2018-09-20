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§ NG.kz
Преодолеть новые трудности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, обратившиеся к нам в этот раз, уже участвовали в проекте, но жизнь неожиданно преподнесла каждой из этих семей новые проблемы. Чтобы помочь, необходимо собрать 300 000 тенге.
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§ Елена Пикельная
Re: Преодолеть новые трудности
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 251
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 20.09.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас радостная новость. Частное предприятие из Костаная перечислило 200 000 тенге для семьи Эхнер. Мы уже обналичили их и завтра передадим Ирине. Спасибо за неоценимую помощь!
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§ Елена Пикельная
Re: Преодолеть новые трудности
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 251
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 21.09.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня читательница Сания-ханум передала 10 000 тенге для семьи Эхнер. Таким образом, мы передадим им 210 000 тенге. Спасибо за регулярную помощь нашему проекту!
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