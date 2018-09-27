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Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60: еще один. вылез. который за нарушение законов. Источник:www.ng.kz Что за пренебрежительное обращение, я высказал своё мнение. Нарушение Законов озвучиваешь, так в Законе о языках РК,...
27.09.18 20:35
Серый волк
Построили парк и забросили
Однако имеются факты порчи объектов историко-культурного наследия. Сотрудники органов внутренних дел ведут работу по выявлению и пресечению данных правонарушений Источник:www.ng.kz Да, да! и...
27.09.18 20:24
Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60: еще один. вылез. который за нарушение законов. и который против политики и высказываний по этому поводу Президента страны. наказывать таких надо. строго. чтобы знали законы. ...
27.09.18 20:21
Серый волк
Открытая опасность. Колодец прикрыли... шкафом
Ничего вы не понимаете в экономике! :lol: Каждый люк это радость полисяя, организовавшего похищения люков вместо бырыжения наркоты на улицах! :-) Ещё можно мебельную промышленность поднять с колен,...
27.09.18 20:15
Vital
Сливы с крошками
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Помочь участникам проекта "Нужные деньги" решили 9 команд по мини-футболу

Владимир ФАЙЛЬ

27 сентября 2018, 17:10 |  Спорт

Турнир, в рамках которого будут собраны средства для участников проекта "Нужные деньги", пройдет в Костанае в субботу, 29 сентября. Начало - в 09:30. Место - ул. Чернышевского, 111 (СБ «PROFOOTBALL»).

Заявки на участие в турнире подали 9 команд. Вступительный взнос - от 20 000 тенге и выше.

- Судьями выступят арбитры международного уровня Талгат Космухамбетов и Аслан Галаев. В качестве почетных гостей приглашены игроки футбольного клуба «Тобол», - сообщил "НГ" организатор турнира Алмат БАТЫРГУЖИ. - Выражаем огромную благодарность всем, кто поддержал нас: СБ «PROFOOTBALL», ИП Абдрахманов Саят, Издательский дом, BeeCafe Костанай, "Наша Газета", ТОО «ПФ «Энергосервис». Вход свободный. Также по желанию вы можете пожертвовать на поддержку проекта "Нужные деньги" на месте проведения турнира.
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