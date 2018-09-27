Помочь участникам проекта "Нужные деньги" решили 9 команд по мини-футболу
Владимир ФАЙЛЬ
Турнир, в рамках которого будут собраны средства для участников проекта "Нужные деньги", пройдет в Костанае в субботу, 29 сентября. Начало - в 09:30. Место - ул. Чернышевского, 111 (СБ «PROFOOTBALL»).
Заявки на участие в турнире подали 9 команд. Вступительный взнос - от 20 000 тенге и выше.
- Судьями выступят арбитры международного уровня Талгат Космухамбетов и Аслан Галаев. В качестве почетных гостей приглашены игроки футбольного клуба «Тобол», - сообщил "НГ" организатор турнира Алмат БАТЫРГУЖИ. - Выражаем огромную благодарность всем, кто поддержал нас: СБ «PROFOOTBALL», ИП Абдрахманов Саят, Издательский дом, BeeCafe Костанай, "Наша Газета", ТОО «ПФ «Энергосервис». Вход свободный. Также по желанию вы можете пожертвовать на поддержку проекта "Нужные деньги" на месте проведения турнира.
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