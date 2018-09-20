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§ NG.kz
Пришла коза рогатая, молочная...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33735
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коз вообще-то изначально было две. Теперь только дойных уже четырнадцать, небольшое стадо, которое хозяева - Дмитрий Беспалько и Полина Назарова - надеются существенно увеличить. Цель - расширить за счет этого переработку как количественно, так и качественно, нарастив линейку продуктов. енной молодняк.
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§ Солнышко
Re: Пришла коза рогатая, молочная...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 20.09.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие молодцы! Я очень понимаю. Козочки это супер. И сыр отличный получается. Тоже думаю уехать в деревню недалеко от города, коров еще завести. А то мое городское хозяйство уже маловато для меня стало. :-)
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