директор пляжа Re: Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет... #4





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:09 Да там и днем и ночью фонари в 3 ряда светят. Вот именно на этом участке.



начали что-то делать лишь бы пыл в глаза пустить - да папе подмазать перед приездом. раньше зака долго шел, говорите?))



p.s. куда забавнее будет смотреть когда весной будут ломами и лопатами с этой "стеклобрусчатки" лед долбить) а че не четко - все четко! по весне новый тендер! новые бабки! закуп то импортный, аж через из-pа бугра(кнр) да потом через Астану.. за чей счет банкет хз