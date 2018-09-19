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§ NG.kz
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33729
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё вчера территорию от ТЦ "Атриум" до Шахматного клуба оцепили сигнальной лентой. А уже сегодня, 19 сентября, там начали частично снимать брусчатку. На этой территории часть обычного камня заменят стеклянными вставками
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§ Обликоморале
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светящая брусчатка - это конечно же хорошо, красиво, креативно.
Но как то странно у нас все же деньги осваивают и при чем постоянно.
Сначала что то сделают капитально, потом переделывают.
Прям поговорка на ум пришла...как голова, ногам покою не даёт.

[Исправлено: Обликоморале, 19.09.2018 - 13:54]
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§ 211
Re: Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально, наконец то..
Хоть что то начали делать для города, особенно когда темно..
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§ Обликоморале
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
особенно когда темно..

Там если что, всегда светло.
Тебе ли всезнайке не знать об этом.
Или как всегда, а бы чО ляпнуть.
А потом ныть, что жизни не дают на форуме, когда тебя тыкают носом в твои прорехи. :lol:
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§ директор пляжа
Re: Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 19.09.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там и днем и ночью фонари в 3 ряда светят. Вот именно на этом участке.

начали что-то делать лишь бы пыл в глаза пустить - да папе подмазать перед приездом. раньше зака долго шел, говорите?))

p.s. куда забавнее будет смотреть когда весной будут ломами и лопатами с этой "стеклобрусчатки" лед долбить) а че не четко - все четко! по весне новый тендер! новые бабки! закуп то импортный, аж через из-pа бугра(кнр) да потом через Астану.. за чей счет банкет хз
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§ 211
Re: Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Там если что, всегда светло.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32330

Там светит солнцеи полярный день..
Денище такое вот..
Вас понял товарищ, лишь бы тяпнуть..
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§ yudjin
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5513
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.09.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жить стали лучше, понты стали веселей

..а как в кромешной тьме дети в школы идут и возвращаются, это акимат не волнует... главное шо бы под носом ляпота в 70 оттенков светилась.

[Исправлено: yudjin, 19.09.2018 - 15:16]
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§ Menden1968
Re: Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся

Пойду к нашему бюргермайстеру скажу и покажу ,как это так в Кустанае уже есть брущатка с подсветкой а у нас в цивилизованно Европе ЫщО нема,это не честно, надо срочно выложить....мы не хуже вас.А зимой как от снега её будут чистить тракторами?
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§ Menden1968
Re: Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
p.s. куда забавнее будет смотреть когда весной будут ломами и лопатами с этой "стеклобрусчатки" лед долбить)

....чтобы лёд не долбить подвидут тепло за счёт налогоплатильщиков....всё очень просто без проблем.....проблема только потом может быть трубы надо будет иногда менять...
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§ 211
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4561
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.09.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
как это так в Кустанае уже есть

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779303&topic_id=35567&forumid=1#779303

У вас там плохие дороги?
У вас там нет пешеходов?
У вас там что, совсем так плохо?
Ну вот постоянно врать то зачем?
Вы с дракошей и электроном в разных Европах живете?
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§ alex_60
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дорабатывают аким города и области.
Давно площадь перед их носом должна быть с подогревом.
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§ drakon
Брусчатка на площади перед Детским центром в Костанае будет светящейся
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14587
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вы с дракошей и электроном в разных Европах живете?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779313&topic_id=35567&forumid=1#779313

Марик, у нас действительно - нет в деревне,
брусчатки с подсветкой... :lol:
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