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§ NG.kz
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление правительства РК от 12 сентября 2018 года размещено на портале информационно-правовой системы нормативных актов «Адiлет». Предприятие существует в форме акционерного общества, передается 100% акций.
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§ Sniper
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу. Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779110&topic_id=35554&forumid=1#779110

Люди вынуждены ехать в Челябинск, в Астану и иногда в Алма- ату чтобы сесть на свой рейс. Сколько денег уходит на сторону. Вон и Дракон мог прилететь в Костанай.
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§ Сабыр
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Сабыр


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Сообщений: 49
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кулагин загубил наш порт.. Когда деньги текли рекой из бюджета,вот тогда надо было реконструировать и т.д. А они себе,поигрались и бросили не прибыльную затею. Конечно,можно поднять аэропорт,в области оч много богатых людей,которые готовы летать.
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§ Нурбанчик
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 18.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Слава богу. Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.


Твои слова да богу в уши, чтобы вразумились авиационные власти Казахстана.
В этом году из аэропортов Казахстана, в связи с повышением авиационных тарифов, ушли «Победа», British Airways, KLM, Air Baltic, Czech Airlines, многие другие зарубежные авиаперевозчики прекратили полеты в Астану и уменьшили частоту авиарейсов.

Из-за несогласия казахстанских авиационных властей увеличить частоту рейсов и доступ российских авиакомпаний на территорию страны, цены на рейсы между Казахстаном и Россией далеко не из дешевых.
Так алма-атинский регион пользуется услугами бишкекского Манаса, где цены на авиабилеты в Россию в 2-3 раза дешевле, так же и в Кустанай цены на билеты Аэрофлота стоят не мало, дешевле воспользоваться соседними Челябинском или Екатеринбургом.
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§ drakon
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14569
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Вон и Дракон мог прилететь в Костанай.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779139&topic_id=35554&forumid=1#779139

Да, Доктор, это одна из причин, по которой я не хочу - лететь в Кустанай... :lol:
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§ Sniper
Международный аэропорт «Костанай» переходит из республиканской в коммунальную собственность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Доктор, это одна из причин, по которой я не хочу - лететь в Кустанай...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779145&topic_id=35554&forumid=1#779145

хорошо, тогда можно организовать рейсы на юг области. Тургай, Аркалык, Амантогай. Купите нормальные самолеты.
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§ Сыкымы
Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.09.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Тургай, Аркалык, Амантогай. Купите нормальные самолеты.

И взлётные полосы для них.
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