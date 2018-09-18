Нурбанчик Re: Международный аэропорт «Костанай» переходит из... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1832

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:29 Цитата: Sniper:

Слава богу. Вернуть все международные рейсы и дело пойдет.



Твои слова да богу в уши, чтобы вразумились авиационные власти Казахстана.

В этом году из аэропортов Казахстана, в связи с повышением авиационных тарифов, ушли «Победа», British Airways, KLM, Air Baltic, Czech Airlines, многие другие зарубежные авиаперевозчики прекратили полеты в Астану и уменьшили частоту авиарейсов.



Из-за несогласия казахстанских авиационных властей увеличить частоту рейсов и доступ российских авиакомпаний на территорию страны, цены на рейсы между Казахстаном и Россией далеко не из дешевых.

Так алма-атинский регион пользуется услугами бишкекского Манаса, где цены на авиабилеты в Россию в 2-3 раза дешевле, так же и в Кустанай цены на билеты Аэрофлота стоят не мало, дешевле воспользоваться соседними Челябинском или Екатеринбургом.