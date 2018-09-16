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§ NG.kz
Контролировать использование дронов в Казахстане будут по опыту Британии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На официальной странице Комитета гражданской авиации МИР РК в Facebook отмечается, что в ведомстве проводится работа по внедрению британской модели для усиления эффективности деятельности по контролю и надзору за летательными аппаратами.
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§ 211
Re: Контролировать использование дронов в Казахстане будут по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
500 штук стоят в супермаркетах дроны..
Так бы тоже купил, полезная штука..
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* drakon
Контролировать использование дронов в Казахстане будут по опыту Британии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14559
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
500 штук стоят в супермаркетах дроны.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778969&topic_id=35542&forumid=1#778969

Недели 2 назад, видел в магазине за 19.99 евро.
Хотел тоже купить,подумал немного и не купил... :lol:
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§ 211
Контролировать использование дронов в Казахстане будут по опыту Британии
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Недели 2 назад, видел в магазине за 19.99 евро

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778972&topic_id=35542&forumid=1#778972

Ниче себе..
Может и у нас через годик будут цены ниже..
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