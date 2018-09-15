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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что ожидается посещение нашей области президентом, стало понятно в первых числах сентября. На выезде из Костаная в сторону Рудного усилено скашивали траву в кюветах. По проспекту Абая вручную мыли все столбы.
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.09.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*То есть людишки будут * - снова это пренебрежение народа Казахстана ? Кто дал этому *человечечку* оскорблять весь народ . Или он по себе ровняет ??
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§ Vradon
Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 15.09.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я согласен, что Назарбаев сделал для страны очень много

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292

Таки согласен, что Президент сделал многое. Ну раз сравниваемся с Германией, так там сейчас не сладко, ни пенсионерам, ни молодежи. Благодаря "продвинутой политике" Меркель. Есть там и друзья и знакомые, которые говорят было бы куда вернуться уехали. И многие возвращаются к нам в Казахстан. А тем куда вернуться некуда имеют в виду, что все продали и бизнес и квартиры, и все заново надо начинать. И зачем сравнивать с Германией? У Казахстана свой путь. Плохой, хороший это история покажет, а не господин Воронин. И всеода таких хочется спросить, что делаем в этой стране? И по поводу трехязычия. Если бы Вы, господин Воронин, в Германию выехали на ПМЖ, то аж бегом бы немецкий выучили. А здесь живя, веками, годами, что мешает выучить язык. Хоть пяти язычие введите, а воз и ныне там будет.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: К нам едет президент
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

И в той же Германии очень развита дискриминация: если дети - чистые немцы, или ты не метис, то и пособия и зп получаешь автоматически больше.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778905&topic_id=35537&forumid=1&1537005533

Что это вас всё время куда то несёт? Пособия что пологаются всем одинаковые. С чего придумали? По зарплате, как себя продошь, так и будешь получать. А на больших производствах тарифная сетка согласно квалификации. Пенсионеры тоже не жалуются, особенно те что уже на пенсии. Как минимум прожиточный минимум и квартира оплачивается. Но это больше участь будущих пенсов или тех кто не отработал стаж ну или минималку зарабатывал. :-o
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