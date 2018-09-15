Vradon Re: Николай ВОРОНИН: К нам едет президент #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 104

Регистрация: 10.05.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Я согласен, что Назарбаев сделал для страны очень много



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32292



Таки согласен, что Президент сделал многое. Ну раз сравниваемся с Германией, так там сейчас не сладко, ни пенсионерам, ни молодежи. Благодаря "продвинутой политике" Меркель. Есть там и друзья и знакомые, которые говорят было бы куда вернуться уехали. И многие возвращаются к нам в Казахстан. А тем куда вернуться некуда имеют в виду, что все продали и бизнес и квартиры, и все заново надо начинать. И зачем сравнивать с Германией? У Казахстана свой путь. Плохой, хороший это история покажет, а не господин Воронин. И всеода таких хочется спросить, что делаем в этой стране? И по поводу трехязычия. Если бы Вы, господин Воронин, в Германию выехали на ПМЖ, то аж бегом бы немецкий выучили. А здесь живя, веками, годами, что мешает выучить язык. Хоть пяти язычие введите, а воз и ныне там будет.