Горожанин_kst Re: С 1 октября расширяется перечень видов деятельности, при... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1263

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:43 Доброго дня, господа!

Новость не из приятных, конечно, но она была ожидаема.

Тем не менее есть небольшое замечание и ремарка к налоговикам - авторам и исполнителям сего "шедевра". Вы, господа, априори во главу угла должны ставить Налоговый кодекс, так? Он выше всех принимаемых вами актов и постановлений по статуту. И это безусловно!

В этом самом кодексе, в последней его редакции специально оговорен порядок действий при дополнении требований к применению онлайн ККМ по отдельным видам предпринимательской деятельности. Так вот, там чёрным по белому написано, данное требование вступает в законную силу по истечении 90 дней с момента его опубликования в официальных СМИ. Постановление было принято 22 августа, опубликовано на платформе Адилет 1 сентбря сего года. Соответственно требовать наличие этих машин у оговоренной части предпринимательского сообщества налоговики в праве не ранее 1 декабря сего года. А все инсинуации, допущенные в подзаконном акте, идущие в разрез с кодексом - в топку! С налоговиками, требующими иного, и налагающими на вас взыскание за неисполнение незаконного требования к 1-му октября смело назначайте встречу в суде.

НЕ совсем понятна эта байга со сроками, дополнения планировались с 1 января, но, похоже в расклад вмешалась ротация, вознёсшая подписанта этих указов в кресло столичного градоначальника из кресла министра финансов. Пришлось в ускоренном порядке "отвечать" за авансы)? Кто знает в какую сторону "приемник" развернёт оглобли? Очень на то похоже.

Думаю при создании ажиотажа, а он уже начинает нагнетаться, будет создан искусственный дефицит на эти самые ККМ. Если же подходить к исполнению постановления строго по букве закона (дать предпринимателям оговорённые 90 дней), поставщики справятся с задачей обеспечить всех нуждающихся в данной технике.

Так что ДА ЗДРВАВСТВУЕТ ЗАКОН и БЛАГОРАЗУМИЕ!