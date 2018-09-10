Vital Моя Деревенька и её окрестности. #13429





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6144

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:18 Драг. Сколько у тебя хонда стоит,спорт байк. . На свалке нормальная что б я в нее не вкладывался. Про зандируй. Про мониторь. Ок? На границе заберу. К вам не могу, там проблемы с визой . Узнай. Для себя хочу взять не для продажи. Хочу с экономить. Денег мало . Ну в смысле хватит на свою мечту. Пенс не поленись про мониторь. Надо. Мне .