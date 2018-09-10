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Страница 896 из 897«1...894895896897»
Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Ба еще и лычек лишился.

То что ответил на то, как ты в личке пишешь про другие национальности, а тут на самом деле им же и улыбаешься?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревушка то топиться...
Как у вас с отоплением?
Кстати у нас никак..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морозяка сегодня 3плюс был ночью, газом отапливаемся..
Крушку воды в духовку и вперед..
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг. Сколько у тебя хонда стоит,спорт байк. . На свалке нормальная что б я в нее не вкладывался. Про зандируй. Про мониторь. Ок? На границе заберу. К вам не могу, там проблемы с визой . Узнай. Для себя хочу взять не для продажи. Хочу с экономить. Денег мало . Ну в смысле хватит на свою мечту. Пенс не поленись про мониторь. Надо. Мне .
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Деревушка то топиться...

Марик, у нас в каждом доме,свое, автономное отопление.
Я своё ещё не включал... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цену сразу скажи с доставкой до границы. Ок . ?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, у нас в каждом доме,свое, автономное отопление.
Я своё ещё не включал...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778488&topic_id=25576&forumid=2#778488

Это вообще как?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со свалки тебе никто не продаст машину.
Они сняты уже с учёта. Можешь там только запчасти - купить.
Посмотрю в газетах... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Посмотри я в не курсе . Не гонял я не когда машины с гдр. Узнай цену, перегон узнай до границы. Там заберу. Если большая разницы приеду заберу. Если маленькая . То подумаю.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6144
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты однозначно не сядишь. Сразу цену обазначь с перегонщиком.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это вообще как?

Это в каждом доме,свое отопление. В нашем 16 квартир,
печка газовая, в подвале. Нет ни кочегара, ни смотрящего.
Когда например я включу отопление в квартире, печка
автоматически - вкючается и отапливает только меня.
На каждую комнату имеется свой кран. В зале у меня 2 крана.
Если в квартире становится - жарку,краники я могу прикрыть,
свои конечно. Больше 24 градусов у меня не бывает... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нашем 16 квартир,
печка газовая, в подвале. Нет ни кочегара, ни смотрящего

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778498&topic_id=25576&forumid=2#778498

Вот бы нам такое и без смотрящих, которым нужно отдавать даже больше чем за печку
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ты однозначно не сядишь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=778494&order=0&viewmode=flat&pid=778489&forumid=2#778494

Пока - незачто... :lol: :oops: :-P :-x
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14518
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот бы нам такое

Марик, у вас - не получится, морозы сильные... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не получится, морозы сильные

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778499&topic_id=25576&forumid=2#778499

Ну вроде где то у нас это есть, кто то гтворил, не помню
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