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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щупальца цифровизации уже плотно охватили систему здравоохранения. Вообще-то переход на безбумажную медицину планировали организовать еще в 2004 году. И с тех пор каждый министр здравоохранения обещал, что это сделает именно он.
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
211


(Пользователи)
Сообщений: 4350
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно сказал и я говорю как того хочется, поддакиваю..
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14495
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А еще дракон решил ей по интернету быка к ней направить)))))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35472&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Доктор, это не я - сказал. Это ваши цыфризаторы - сказали.
Не хочу я искать,этот материал,тут на просторах НГ.
Если хочешь - поищи сам. Но так было написано тут в НГ... :lol:
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А вас еще не чипировали?
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Проверьте в Германии, электрон и дракон. У вас за деревней на трассе работают сотки? И на железной дороге?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35472&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Жалоб нет, всю работу в не работы без проблем в дороге делаю ;-)
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§ Sniper
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.09.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Доктор, это не я - сказал. Это ваши цыфризаторы - сказали.
Не хочу

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778333&topic_id=35472&forumid=1#778333

напряги свои мозги. Подскажи нашим айтишникам, что бы занялись внедрением интернета на железной дороге. Озолотятся же, там же поле непаханное.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.09.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вас еще не чипировали?

я был бы не против, но есть некоторые "нарушение прав человека" говорят.
А так зачем мне удостоверение личности, если и так "пальчики" срисованы? а с чипмком вообще ляпота была бы! :lol:
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§ Обликоморале
Николай ВОРОНИН: Перекосы цифровизации
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.09.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Дело времени, очипируют.
Матрица наступает.
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