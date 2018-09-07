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Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но сам то грибы в лесу видел?
Или в лес нельзя заходить.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня родичи здесь рыбалкой болели,
Так и там также рыбу ловят.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А наши бабки, по курортам - ездят...

Эти тоже думаю ездят.
2000 ведро маслят например.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.09.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или в лес нельзя заходить.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778018&topic_id=25576&forumid=2#778018

Заезжать - нельзя,пожарная безопасность.
Заходить - заходи, можешь там и ночевать,
но огонь - не разводи... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.09.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так и там также рыбу ловят.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=778022&order=0&viewmode=flat&pid=778019&forumid=2#778022

Здесь многие рыбу - ловят,но не все эту рыбу - едят... :lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Заходить - заходи, можешь там

В свое время в Бад-урахе много по лесам-горам исходил.
Заборов и табличек много-приват.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.09.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Заборов и табличек много-приват.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13395&1536323750

Страна "маленькая" а население 82 миллиона, по другому никак
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