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≡ Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в этой ветке ничего не озвучивал


еще не вечер.
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кайрке, даю хорошую подсказку. На выезде из города стоят статуи верблюдов и пасущихся лошадок. Закажите в Астане два десятка человечков и рассадите по животным. Будет здорово.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35456&viewmode=flat&sortorder=0&start=30


Спасибо за подсказку, но вы не путайте степь с пустыней, какие еще верблюды? Речь выше шла за передовой отряд, цели разные преследовались, может быть рекогносцировка (разведка для получения сведений о противнике, производимая лично военно начальником) или уточнение деталей будущего сражения на местности, чтобы не привлекать внимания, маленькой группой. Тем более, в те времена передовой отряд на верблюдах не передвигался, с Батыром во главе. Человечков можно конечно рассадить, тогда это могут быть тыловики или какой-нибудь обоз на верблюдах с провиантом и пасущимися лошадьми для согыма, повседневного бесбармака или резерв.
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§ Kairat stayer
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще не вечер.


По теме речь веди, оракул, жрец, Нострадамус доморощенный.
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§ alex_60
Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.09.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
оракул, жрец, Нострадамус доморощенный.


какие познания . какие слова знаем.
повторюсь, умище поперло вдруг. у вас.
по теме давай.
тут тема про сказочных батыров.
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