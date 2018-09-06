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≡ Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали исчезать из дворов костанайских многоэтажек		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали исчезать из дворов костанайских многоэтажек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33610
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
53 спецконтейнера в Костанае установили в марте 2018 года. ТОО «Оператор РОП» передало их акимату по договору дарения, оно же временно взяло на себя обслуживание. Предполагалось, что в этом году из бюджета выделят средства на обслуживание контейнеров.
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§ таноми52
Re: Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.09.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда - через пень колоду ( халтурно, как нибудь, недобросовестно, на низком уровне, левой ногой, неграмотно, несуразно, коряво, неумело, вполнакала, ...) !
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§ maxsaf
Re: Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я изначально говорил, что ерунда все эти ящики, никто не будет заниматься утилизацией ибо технологий таких в КЗ нет - просто на свалку вывезут, а деньги распилят. Ошибся - даже на свалку возить никто не хочет, лампы разбивают прямо под окнами. Вот подарок так подарок.
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§ alex_60
Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали исчезать из дворов костанайских многоэтажек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поставили на остановках по четыре емкости для разных видов отходов.
эти устанавливальщики действительно считают
что люди на остановку приходят с пустыми стеклянными бутылками,
картоном, пластиком и прочим мусором ?
что то плохо совсем о людях думают.
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§ drakon
Re: Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14462
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.09.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Многие лампы бьются, ртуть вытекает и парит по городу, отравляя все вокруг.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32206

Вот он - сепаратизм. А никому и дела - нет... 8-)
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§ alex_60
Re: Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Многие лампы бьются, ртуть вытекает и парит по городу, отравляя все вокруг.///

установили 53 установки с химическим оружием.
так получается по факту.
Костанай, не Лондон, волноваться зачем, дождемся
сначала несчастного случая с отравлением.
так считают "там" судя по всему.
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§ bgb
Re: Оранжевые контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп стали...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.09.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акиматам дешевле всего не заморачиваться со ртутьсодержащими отходами, а вывозить все на свалки по-тихому...
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