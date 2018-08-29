/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из улиц нового микрорайона Северный в п. Заречный Костанайского района, расположенная недалеко от магазина «Северный», оказалась под водой после двухдневного дождя. Вода полностью затопила подвалы, подмыла дворы и тротуар.
Читать новость

§ Sniper
Re: Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не каждый участок земли пригоден для строительства. Раньше сельчане скотину выпасали на этом месте.
Профайл

§ Медный
Re: Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.08.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как два миллиарда освоить, а жизнь лучше не сделать :-x
Профайл

§ arman_kst
Re: Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ливневку делать надо
Профайл

§ Алиса
Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.08.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Не каждый участок земли пригоден для строительства. Раньше сельчане скотину выпасали на этом месте.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777031&topic_id=35389&forumid=1#777031

судя по тому как у нас застраиваются микрорайоны новые - именно на подобных местах они и располагаются))))) Только этот "секрет", судя по всему, знает лишь та часть горожан, кто проживает не один десяток лет в городе)))) Однако, даже если они и "делятся" им, то их не "слышат" все равно)))

[Исправлено: Алиса, 30.08.2018 - 00:25]
Профайл

§ 211
Re: Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заречный бы не выбрал, тем более у какой то трассы, а вот к Кунаю хочу присмотреться..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 0
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх