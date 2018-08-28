Sniper Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП «КТЭК» #8





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:18 Цитата: yudjin:

Про ремонт это как бы официальная версия, но старики поговаривают, что долги у кого-то, рассчитаться нечем и кизяк купить не за что.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776899&topic_id=35374&forumid=1#776899 Про ремонт это как бы официальная версия, но старики поговаривают, что долги у кого-то, рассчитаться нечем и кизяк купить не за что.Источник:

нет, вижу обычный сговор акиматовцев, газовиков и тепловиков. Кому сейчас подавать? И как ее подавать? Весь город лежит в раскопках, как после Хиросимы и Нагасаки)))) Одни горожане получат воду. Другим она не достанется. Начнут строчить жалобы в блоги высоким начальникам и Фейсбуки. Так можно и работу потерять!!! Елбасы, в последнее время стал подмечать такие промашки областных акимов. И давать соответствующие оценки.