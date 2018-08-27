211 Re: Вынесен приговор жителю Астаны, который напал на таксиста в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4013

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Исчезло как то у нас Уважение к старшим..

Кто то виноват в том..

Да, старшее поколение..

И это не предел..

Я против троих недавно пошел, которые были младше меня на 25 и более лет..

Одного успел завалить, остальные подбежали..

Мне повезло просто что они очухались что я старше их и на много..

Но это скорее Исключение..

Может мне повезло благодаря Аллаху..

Что то он мне в последнее время сильно помогает..

Но многим другим, нет..