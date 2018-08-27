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§ NG.kz
Вынесен приговор жителю Астаны, который напал на таксиста в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33526
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отец троих детей и врач по образованию из столицы Айдын Салхауов за свои 30 лет успел заработать три судимости. Последнюю он получил сегодня, 27 августа. Его осудили за разбойное нападение на таксиста Арыстана КАТПАЕВА.
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§ 211
Re: Вынесен приговор жителю Астаны, который напал на таксиста в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исчезло как то у нас Уважение к старшим..
Кто то виноват в том..
Да, старшее поколение..
И это не предел..
Я против троих недавно пошел, которые были младше меня на 25 и более лет..
Одного успел завалить, остальные подбежали..
Мне повезло просто что они очухались что я старше их и на много..
Но это скорее Исключение..
Может мне повезло благодаря Аллаху..
Что то он мне в последнее время сильно помогает..
Но многим другим, нет..
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* Sniper
Вынесен приговор жителю Астаны, который напал на таксиста в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 09:31
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