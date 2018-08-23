elektron Re: Решить проблемы с сосудами #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1843

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:19 Ирине Паршуте могу только посоветовать, ещё и кровь сдать на анализы, по генной мутации и на витамины, как минимум. У самого нашли проблему сворачиваемости крови (генная мутация, Leiden V и Фактор II) правда уже после обнаружения-появления тромбозов. Теперь глотаю Marcumar и ношу компрессионный чулок. Есть Xeraldo. В случае выявления проверяются все родственники по крови. Витамины и минеральные вещества, тоже важно. У приятеля так же были отклонения со здоровьем. По врачам года 2 бегал. Пока не выяснили, что его желудочно-кишечным трактом не усваивается витамин B12 (серьёзные проблемы может создать). Теперь колит сам регулярно.