Vital Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6024

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Цитата: drakon:



Только раньше времени не расстраивайся. Когда заварушка начнется , а она начнется. Сама Ванга сказала. А ей нет причины не верить:)))) Мы тебя сможем тут на конспиративной квартире у Марикело спрятать с Барборой. Потому что европе и америке кирдык придет.