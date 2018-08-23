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§ NG.kz
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33491
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая мера потребует внесения дополнений в кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" и в закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
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§ Гога
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше нечем в стране заниматься , нет других проблем ?
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* drakon
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня все договора ваще все в бумажном виде.
Ни одного электронного договора.
Неужели НАТО - начнет войну?... :lol:
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§ Vital
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6024
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да драг, война будет рано или поздно . И мы вас сново победим. Так что на всяк случай держи несколько копий :lol:
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§ Vital
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6024
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Только раньше времени не расстраивайся. Когда заварушка начнется , а она начнется. Сама Ванга сказала. А ей нет причины не верить:)))) Мы тебя сможем тут на конспиративной квартире у Марикело спрятать с Барборой. Потому что европе и америке кирдык придет. :lol:
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* Мишаня
Re: Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.08.18 - 20:00
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Регистрацию права на недвижимость в бумажном виде на случай войны обсуждают в РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14378
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сама Ванга сказала. А ей нет причины не верить:))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776510&topic_id=35330&forumid=1#776510

Виталя, а у меня нет причины - не верить Ванге,тебе
и даже МАЙЛУ.

Что? Началось или только учёба?... :lol:
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