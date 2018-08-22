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≡ Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33487
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 августа, около 20.00, на пульт "102" поступило сообщение от жителя Костаная. Он сообщил, что его избили и ограбили двое парней. Прибывшим на место полицейским потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал возле АЗС.
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§ Сыкымы
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для задержания двоих парней, ограбивших своего же приятеля, 

Цитата:
Он сообщил, что его избили и ограбили двое парней.

Цитата:
потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал возле 

Цитата:
После пьянки один из знакомых, применив физическую силу, отнял у него телефон стоимостью 18 000 тенге.

Цитата:
Двое бывших приятелей убежали с места происшествия,

Цитата:
Потерпевший опознал своих приятелей. 

О каких друзьях речь? Максимум - приятели, знакомые, собутыльники, а слово "друзья" - это не про них.
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
каких друзьях речь?

Читай внимательно, а не то что тебе выгодно..
Выходит в друзья их записали полицейские и журналисты?
Если это так, то они должны это пояснить..
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§ 211
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал 

Не поленился и прочитал опять..
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§ Victor Yang
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну давай, выдай свою версию произошедшего

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35315&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Ну как ты не поймёшь? Ограбить собутыльника - это нормально, а доносить на собутыльника - это плохо. Вот и вся логика.
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
собутыльника

Нет.
Говорится о прежде всего Друзьях..
Ты друзей, с кем выпиваешь на праздники, Собутыльниками называешь?
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§ Sniper
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 14:32
Комментарий удален модератором.
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§ Сыкымы
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Читай внимательно, а не то что тебе выгодно..

Снова дурака включил? Я лично для тебя привёл цитаты всех предложений из статьи, в которых употребляются слова "друзья", "знакомые", "приятели". И добавил, что единственная фраза в заметке "двумя друзьями" - это не про них.
Цитата:
211:
Выходит в друзья их записали полицейские и журналисты

Видимо, так. Не велик грех - забыть взять в кавычки слово "друзьями". Бывало и хуже.
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§ Victor Yang
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Снова дурака включил?

Не стоит ничего объяснять, доказывать и вообще обращать внимание - бесполезно.
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§ Сыкымы
Re: Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.08.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

У тебя тоже такие "друзья" есть, с которыми ты по кушарям бухаешь? Тогда неудивительно.
Цитата:
потерпевший сообщил, что вместе с двумя друзьями выпивал возле АЗС на углу улиц Кубеева и Каирбекова. После пьянки один из знакомых, применив физическую силу, отнял у него телефон стоимостью 18 000 тенге. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32066&start=15#comment_1
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
добавил, что единственная фраза в заметке "двумя друзьями" - это не про них.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776474&topic_id=35315&forumid=1&1535017672

Со слов потерпевшего они ему друзья и сказано о том в статье..
И все это про них.
Перечитай статью внимательней..
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тебя тоже такие "друзья"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35315&post_id=776481&order=0&viewmode=flat&pid=776474&forumid=1#776481

Там сказано о друзьях без ковычек..
И да, по молодости бухал и на субботниках с ними, и в деревнях..
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§ Victor Yang
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.08.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И да, по молодости бухал и на субботниках с ними, и в деревнях..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776482&topic_id=35315&forumid=1#776482

И тоже грабил потом?
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Не велик грех - забыть взять в кавычки

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776482&topic_id=35315&forumid=1&1535018219

Потерпевший не говорил о своих друзьях в кавычках.
Так что давай не будем врать самим себе в угоду своих личных каких то амбиций.
Журналисты и полицейские лишь повторили, что сказал якобы потерпевший..
Ни о какой потере памяти у них и речи быть не может..
Нужно, спроси у них сам.
Я комментирую согласно тематике в теме так сказать..
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§ 211
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

И тоже грабил потом

Друзей?
Что это за вопрос?
Вы там что выдумываете?
Друзья что, всегда грабят у друзей?
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§ Sniper
Три приятеля, выпивка и сотовый телефон: костанайские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.08.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И тоже грабил потом?

как твой язык повернулся назвать тривиальную кражу отходов с фуражных складов грабежом? Биография гражданина Мереке Закановича Тулеповича знакома большинству форумчан до последнего уголовного эпизода. Хоть сейчас бери молодого папашу. 8-) :-o :oops: :-P :-x
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