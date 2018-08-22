bgb Re: Откачку воды из озера "тарелочка"... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3979

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:47 откачивают воду из озера, чтобы снизить уровень воды в подвалах??!!

это тема для психиатров!!! кто додумался?!

хотя понятно: дома стоят, дома топит и исправить что-либо уже трудно. даже при нынешнем уровне технологий.

засыпать озеро, конечно, можно.

но эффект какой? там основание и котловина сложились десятилетиями, если не больше.

надо тогда всю котловину засыпать, потом еще и закатать глиной, чтобы не было просачивания в подземный горизонт.

проще признать ошибку и выселить всех...