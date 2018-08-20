211 Долгожданный асфальт #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3873

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:10 Цитата: Сыкымы:

Если не выкладываю, значит - не делаю и не имею права критиковать? Ты



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35296&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1534774004 Если не выкладываю, значит - не делаю и не имею права критиковать? ТыИсточник:

Если сам не делаешь в своей жизни ничего полезного то и требовать от других, делать это для тебя в полной мере ты конечно же не имеешь никакого морального права..

Это аксиома и это не обсуждается..

Ходить и фотать чужую работу и потом ныть что не так кто то там работает..

Для начала нужно иметь совесть посмотреть на свою..

Сдается мне что она отнюдь не лучше той, которую ты без конца обливаешь грязью..

Но если хочешь заниматься постоянно этим, покажи пример, приведи его лично, чтобы тот, кого ты постоянно критикуешь знал, что ты можешь сделать лучше..

Только и всего..



[Исправлено: 211, 20.08.2018 - 20:12]