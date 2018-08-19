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§ NG.kz
Такой вот бардак на набережной в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии набережной "Шагала" в Костанае прислала на ватсапп "НГ" пользователь нашего сайта Дина.
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* drakon
Re: Такой вот бардак на набережной в центре Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К Дню Города, наверное уберут?... :lol:
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§ bgb
Re: Такой вот бардак на набережной в центре Костаная
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3967
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.08.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо, что в одном месте заскладировали....
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* drakon
Такой вот бардак на набережной в центре Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14343
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.08.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
хорошо, что в одном месте заскладировали....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776057&topic_id=35294&forumid=1#776057

А как мусоровоз будет подъезжать?
Не путать с полицейским автО... :lol:
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