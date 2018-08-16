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§ NG.kz
Утвержден рацион казахстанских школьников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33436
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четырехнедельное меню включены все основные группы продуктов. Единые стандарты рациона питания разработаны для трех возрастных групп учащихся: 7-10 лет - 840 килокалорий, 11-14 лет - 951 килокалория, 15-18 лет - 1 020 килокалорий.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная сказка от правительства.
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§ Victor Yang
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10851
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Очередная сказка от правительства.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017

С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.
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