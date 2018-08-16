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§ NG.kz
Утвержден рацион казахстанских школьников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В четырехнедельное меню включены все основные группы продуктов. Единые стандарты рациона питания разработаны для трех возрастных групп учащихся: 7-10 лет - 840 килокалорий, 11-14 лет - 951 килокалория, 15-18 лет - 1 020 килокалорий.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная сказка от правительства.
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§ Victor Yang
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10852
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Очередная сказка от правительства.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017

С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

С чего бы это? Это норматив, которого должны будут придерживаться. Государство давно не занимается кормлением школьников - это делают частные лица по договору ЧГП. Государство только контролирует.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017#775793


И вы думаете что нормативов до этого небыло? Просто дочь ходит в школу и не ест пищу, которую там готовят, невкусная, отвратительная и т. д. Даём с собой ланчбокс. Никто там их не контролирует
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§ Victor Yang
Утвержден рацион казахстанских школьников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10852
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
невкусная, отвратительная и т. д.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775798&topic_id=35275&forumid=1#775798

Это субъективные показатели. В новости тоже речи об этом не ведется. А обеды сейчас сколько стоят в школах?
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§ Йцукен
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется что школьников и студентов должны кормить бесплатно. На самом деле это не такие уж и большие деньги, но зато весомый вклад в здоровье новых поколений. лучше сократить количество лоботрясов в регулярной армии заменив их контрактниками.
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§ olegggon
Re: Утвержден рацион казахстанских школьников
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.08.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это субъективные показатели.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32017?1534422404


Я и пишу только от себя, потому что считал и считаю, что в школе, где учится моя дочь кормят отвратительно.
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* alex_60
Утвержден рацион казахстанских школьников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Государство только контролирует.


кого контролирует?
после того как человет двадцать отравятся?
ну и зачем это " государство" такое.
ты определись хоть.
то по твоему родители должны решать должен ли их ребенок поднять бумажку и бросить в мусор,
по договору и с оплатой,
то по твоему должны дети есть как прикажут дяди и тети в астане и где.и никак иначе.
виляние хвостом какое то.
спрашивает сколько стоит еда в школе.
ну не знаешь вопроса, чего тогда лезть.
нормативщик, живешь по инструкциям, конкретно.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2018 - 19:15]
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