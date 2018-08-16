Victor Yang Автобус тронулся, бардак останется #4





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:43 Цитата: marusya:

Может нужно сначала получить авторские права на изготовление данных автобусов, запатентовать производство,



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775770&topic_id=35271&forumid=1&1534397859 Может нужно сначала получить авторские права на изготовление данных автобусов, запатентовать производство,Источник:

Это всё другое. Авторские права защищают самого автора от воровства его идеи. Здесь важнее - сертификат на продукцию как гарантия безопасности и где будет указано, что этот автобус - не транспортное средство, а аттракцион. А вот есть ли у нас такие сертификационные центры - вопрос. А все эти подразделения ДВД - вопрос уже вторичный.