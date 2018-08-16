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§ NG.kz
Автобус тронулся, бардак останется
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33432
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад, 9 августа, представители отдела ЖКХ, полиции и городского акимата организовали показательный рейд по Сити-центру. Главной целью было убрать незаконно расположившийся бизнес. К таковому чиновники отнесли все киоски, кроме одного, и весь дружно движущийся и мешающий пешеходам детский транспорт.
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§ 211
Re: Автобус тронулся, бардак останется
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато Март втыкнули очень законно..
Там и паровозик есть..
Он интересно имеет там право гонять?
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* marusya
Re: Автобус тронулся, бардак останется
marusya


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам Евгений Лошкарев признает, что не то что использование, но и изготовление его автобусов по сути является незаконным!!! Может нужно сначала получить авторские права на изготовление данных автобусов, запатентовать производство, а потом уже не возникало бы вопросов как их регистрировать!!! У нас сначала сделают , а потом думают!!!! Отсюда и все проблемы!!!!
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* Sniper
Автобус тронулся, бардак останется
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:41
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§ Victor Yang
Автобус тронулся, бардак останется
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10847
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
marusya:
Может нужно сначала получить авторские права на изготовление данных автобусов, запатентовать производство,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775770&topic_id=35271&forumid=1&1534397859

Это всё другое. Авторские права защищают самого автора от воровства его идеи. Здесь важнее - сертификат на продукцию как гарантия безопасности и где будет указано, что этот автобус - не транспортное средство, а аттракцион. А вот есть ли у нас такие сертификационные центры - вопрос. А все эти подразделения ДВД - вопрос уже вторичный.
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§ лимон
Re: Автобус тронулся, бардак останется
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что мешало сделать автобус на электротяге?
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* marusya
Автобус тронулся, бардак останется
marusya


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 16.08.18 - 11:59
Комментарий проходит проверку.
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