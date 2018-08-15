211 Как падал и поднимался тенге с начала года #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3791

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:00 Цитата: Добринцофф:

Али торгует по всему миру ,а



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775741&topic_id=35262&forumid=1#775741 Али торгует по всему миру ,аИсточник:

Ну ладно, он снизит и без того низкую маржу, хотя это из области фантастики на свежий ходовой товар, который там разбирают..

Но думаешь ее снизит производитель?

Ну начнет меньше платить своему и без того нищему работяге только потому, что доллар где то подорожал на 10 процентов или более?

Нет.

Он начнет продавать такой же товар, но начиная вводить например как на смартофонах другие процессоры подешевле, другие стабилизашки или вообще без них, другой вид камер или матрицы или еще чего то..

На те же 10 процентов снизится, но то будет другой телефон..

Например для того же рынка Индии..

А этот телефон повезет в Европу..

Потом по мере устаревания чернз месяц цены снизятся и его бросит к нам..

Да мне тебе что ли говорить..