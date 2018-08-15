pro100tak Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на... #22





(Пользователи) Сообщений: 162

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 14:04 Ужас все это - сама статья и основная часть комментов. Самый больший ужас - блеяние чиновников, поставленных в такие рамки. В теме про идеологию в НГ звучал вопрос - кого мы хотим воспитать? 50-60-летние из тыкающих двумя (тремя макс) пальцами по клавишам - те, которые выросли в обеспеченных по современных меркам семьях. И труд - хоть кирпичи таскать на кирзаводе, лопатой равнять ямки на дорогах (этот труд был за деньги и не все могли туда попасть, конкурсный отбор, еще и с лет 12-13), был всегда в почете. Заработал, накопил и купил, в первую очередь, подарок маме, на ДР или на 8-ое Марта. Рядом с папиной шубой или путевкой в санаторий такой подарок был вообще ни о чем. Но он был дороже всего любой матери, потому что ее сын сам заработал - раз, и именно ей хотел подарить - два. Это про платный труд, разрешенный с 12 (или 14 по закону?) лет в СССР. А пионерлагеря, типа "Юного натуралиста"? Путевка туда стоила 3 рубля, но с работой на грядках до обеда (в обычные ПЛ - 15 рублей минимум). И эти обычные пионерлагеря, где 1 час с утра - уборка территории? Сегодня надо растить детей в теплицах? А есть они? Даже если есть - своих туда не отдам. И еще. Завтра все дети будут ходить в окружении телохранителей? Или кто-то должен будет вырасти среди пацанов-парней и суметь постоять за себя?