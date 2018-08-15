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≡ "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии детей, работающих на строительстве стадиона в Лисаковске, прислали в редакцию "НГ" 14 августа. В тот же день мы отправили запрос в городской отдел строительства, где пообещали прояснить ситуацию.
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§ Солнышко
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1239
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.08.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, вот посмотреть на японцев. Больше роботов, чем у них нет ни в одной стране мира. И они убирают за собой сами! В школах у них нет уборщиц! Дети все абсолютно моют сами.
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§ alex_60
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Енг походу решил занять место "баба яга против"
вместо выбывшей простыни.
судя по последним своим высказываниям. не только в этой ветке.
какую то несет... даже не знаю как назвать.
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§ 211
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детишек вообще то должныучить пахать невсякие там дяди, а Цитата:
Солнышко:
школах у них нет уборщиц! Дети все абсолютно моют сами.


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32002

И государство им отплачивает тем же..
Они знают за что пашут..
У нас же чаще всего это халявный детский труд раба..
Тот же маленький епошка, вдоволь надраившись унитазов, придя домой знает что о нем заботиться государство, он сыт, обут и одет, и знает что доживет до 120ти лет и он скорее умрет от скукоты, чем от болезней..
У нас совершенно не так..
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§ 211
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас как правило отбирают определенных детишек для таких работ.
Вызывая еще большую злобу в ребенке социального неравенства..
Раньше отлынивали от работы хулиганы, сейчас богатенькие и умные..
Попробуй заставь, родители сотрут дядю в порошок..
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* Sniper
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Sniper


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Сообщений: 213
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И государство им отплачивает тем же..
Они знают за что пашут..
У нас же чаще всего это халявный детский труд раба..
Тот же маленький епошка, вдоволь надраившись унитазов, придя домой знает что о нем заботиться государство, он сыт, обут и одет, и знает что доживет до 120ти лет и он скорее умрет от скукоты, чем от болезней..
У нас совершенно не так..
Профайл Послать приватное сообщение 211

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775661&topic_id=35260&forumid=1#775661

Аплодирую стоя!!!!!! Молоток!!!
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§ 211
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И детишек сейчас нужно приучать не к труду, он тут пока дело десятое, а готовить продать свой труд правильным образом, чтобы они не выглядели как мы когда то, оставшись на едине с лихими 90ми, жалкими и несчастными, которых так же использовали какие то дяди за кусок хлеба..
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§ alex_60
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
вот посмотреть на японцев. Больше роботов, чем у них нет ни в одной стране мира. И они убирают за собой


японцы. они на матчах ЧМ в России после матча убирали мусор не только за собой,
но и за болельщиками команды соперника. и ужас- без договора и без денег.
а сейчас это уже тренд смотрю в России, болельщики убирают мусор.
да и у нас
///Известный алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген собрал мусор на Медеу. Меценат призвал казахстанцев последовать его примеру////.
ну есть конечно тут.... но собрал ведь все таки.
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* pro100tak
Re: "В шутку взяли лопаты" - фото работающих на...
pro100tak


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Сообщений: 162
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 15.08.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас все это - сама статья и основная часть комментов. Самый больший ужас - блеяние чиновников, поставленных в такие рамки. В теме про идеологию в НГ звучал вопрос - кого мы хотим воспитать? 50-60-летние из тыкающих двумя (тремя макс) пальцами по клавишам - те, которые выросли в обеспеченных по современных меркам семьях. И труд - хоть кирпичи таскать на кирзаводе, лопатой равнять ямки на дорогах (этот труд был за деньги и не все могли туда попасть, конкурсный отбор, еще и с лет 12-13), был всегда в почете. Заработал, накопил и купил, в первую очередь, подарок маме, на ДР или на 8-ое Марта. Рядом с папиной шубой или путевкой в санаторий такой подарок был вообще ни о чем. Но он был дороже всего любой матери, потому что ее сын сам заработал - раз, и именно ей хотел подарить - два. Это про платный труд, разрешенный с 12 (или 14 по закону?) лет в СССР. А пионерлагеря, типа "Юного натуралиста"? Путевка туда стоила 3 рубля, но с работой на грядках до обеда (в обычные ПЛ - 15 рублей минимум). И эти обычные пионерлагеря, где 1 час с утра - уборка территории? Сегодня надо растить детей в теплицах? А есть они? Даже если есть - своих туда не отдам. И еще. Завтра все дети будут ходить в окружении телохранителей? Или кто-то должен будет вырасти среди пацанов-парней и суметь постоять за себя?
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§ alex_60
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.08.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теоретики смотрю тут.
не имея детей и опыта их воспитания
лезут учить других как воспитывать и растить детей.
языком ворочать то это запросто.

[Исправлено: alex_60, 15.08.2018 - 15:28]

[Исправлено: alex_60, 15.08.2018 - 15:28]
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§ yudjin
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5476
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А потом спрашивают, где уважение к труду.

Помнится пару-тройку лет назад президент выдал очередной труд... про труд, а точнее про Общество всеобщего труда.
Но идея захлебнулась во всеобщей лени!Ведь РА-БО-ТАТЬ - это не улицы и посёлки переименовывать в рамках рухнамы, считая это возрождением неизвестно чего...

По теме ситуации... Про воспитание навыков и умений, привитие труда со многими соглашусь, НО...
если, охотно поверив чиновникам, все же предположить, что детям были вручены лопаты...
Тут и я бы был против. На фото дети явно не 14-ти лет, с которого возможно трудоустройство... там дети 10-12 лет. Ладно пацаны, стоят девчонки... лопата для них как бы не столь важна в будущем как поварёшки и иголка с ниткой... ну так заведено.
Во-вторых стройка - место повышенной опасности + погодные условия... К тому же думаю раскидывание земли не будет считаться лёгким трудом для несовершеннолетних.

Да, трудовое воспитание ДЕТЕЙ кнешна важно... в семье, в школе, на территории школы, во дворе, на даче...
НО не на стройплощадке, где всё по-взрослому, да и при откровенном бардаке, спешке и попустительстве.
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§ yudjin
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5476
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.08.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
а готовить продать свой труд правильным образом,

Ну, Мереке Заканыч, в точь с линией партии и правительства глаголит...
В этой стране надо КАЗАТЬСЯ, а не БЫТь!
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§ 211
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3775
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
этой стране надо КАЗАТЬСЯ, а не БЫТь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775668&topic_id=35260&forumid=1#775668

Это ровным счетом никого не интересует.
Ребенок и его родители должны осознавать это сами..
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§ Victor Yang
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Оплачивать им простите за то, что вымыли за собой посуду, убрали постель или помыли пол? А

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35260&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1534321182

Это шутка была. В ситуации дома - у родителей всегда есть контраргумент насчёт оплаты работы по дому - я про это. Ну и приучать или не приучать ребёнка к труду - это именно им решать, а не учителю по физкультуре или классному руководителю.
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§ Victor Yang
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Но идея захлебнулась

Не скажи. Сейчас вводят страховую медицину. Не работаешь - значит, кто-то тебе должен будет её тебе оплатить, или платно иди лечись. Потом будет всеобщее декларирование - тоже будет видно на что живёшь и что имеешь. После - пенсия в эквиваленте нынешних 14 тысяч, если не работал и не копил на неё.
"Труд" в этом контексте - не количество сожженной энергии за единицу времени, а количество денег, внесенное гражданином в НПФ, бюджет и ФСМС.
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* Sniper
"В шутку взяли лопаты" - фото работающих на стадионе детей прокомментировали в акимате Лисаковска
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Не скажи. Сейчас вводят страховую медицину. Не работаешь - значит, кто-то тебе должен будет её тебе оплатить, или платно иди лечись. Потом будет всеобщее декларирование - тоже будет видно на что живёшь и что имеешь. После - пенсия в эквиваленте нынешних 14 тысяч, если не работал и не копил на неё.
"Труд" в этом контексте - не количество сожженной энергии за единицу времени, а количество денег, внесенное гражданином в НПФ, бюджет и ФСМС.
Профайл Послать приватное сообщение Victor Yang

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775676&topic_id=35260&forumid=1#775676

- да не будет такого никогда. Когда в стране сидят без работы в молодом возрасте сотни тысяч апашек и аташек. Что вы их на улицу выбросите? У нас в ДК один оппозиционный депутат заявлял, что в стране, если не считать бюджетников, насчитывается всего 380 тысяч, по всем правилам оформленных, рабочих мест. 80 процентная безработица.
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