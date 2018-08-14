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≡ Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный. 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный на весь мир боксёр, обладатель чемпионских поясов в среднем, суперсреднем, полутяжелом, тяжёлом и супертяжёлом весах Рой ДЖОНС-младший подготовил сюрприз для победителей спартакиады
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§ Сыкымы
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.08.18 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
...Тем более что каждому из 4х заполняю по 3 тысячи тенге в сутки, которые они имеют из бюджета...

А сколь в налоговой декларации заполняешь? Одного в год?
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§ Sniper
Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.08.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вообще то у меня зеркалка другой марки и я где то лет 8 ее выставлял тут фото..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35257&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Всего одна зеркалка была в Союзе. И марку ее не знаешь. Ай Марик, когда врать перестанешь?
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§ Vital
Re: Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.08.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ролике на сцене парень в пиджаке и в галстуке как то глупо смотрелся на фоне выступления Роя:))) :lol:
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