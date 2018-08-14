Sniper Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший приехал на спартакиаду ERG в Рудный. #16





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 07:48 Цитата: 211:

Вообще то у меня зеркалка другой марки и я где то лет 8 ее выставлял тут фото..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35257&viewmode=flat&sortorder=0&start=0 Вообще то у меня зеркалка другой марки и я где то лет 8 ее выставлял тут фото..Источник:

Всего одна зеркалка была в Союзе. И марку ее не знаешь. Ай Марик, когда врать перестанешь?