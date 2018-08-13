Sniper Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время #30





(Пользователи) Сообщений: 192

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:27 Цитата: 211:

Ты готов их постоянно чистить?

То что делают там граждане с южных регионов планеты, не каждый у нас будет делать..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775524&topic_id=35249&forumid=1#775524 Ты готов их постоянно чистить?То что делают там граждане с южных регионов планеты, не каждый у нас будет делать..Источник:

темный ты человек. Там все одноразовое. В интернете есть .