/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33410
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту вандализма проводится досудебное расследование, но виновных в разгроме не могут найти уже полгода. О состоянии общественного туалета на сообщила ватсапп "НГ" жительница Костаная, которая пришла вчера на празднование Дня молодёжи на набережную по ул. Гашека.
Читать новость

§ Sniper
Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.08.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты готов их постоянно чистить?
То что делают там граждане с южных регионов планеты, не каждый у нас будет делать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775524&topic_id=35249&forumid=1#775524

темный ты человек. Там все одноразовое. В интернете есть .
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Маркс, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 2
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх