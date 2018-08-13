211 Разгромленный общественный туалет в районе набережной по ул. Гашека обещают отремонтировать в ближайшее время #29





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3740

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 Цитата: Sniper:

Привозят на время праздника передвижные туалеты. Потом увозят на хранение. Наш туалет похож на



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775520&topic_id=35249&forumid=1#775520 Привозят на время праздника передвижные туалеты. Потом увозят на хранение. Наш туалет похож наИсточник:

Ты готов их постоянно чистить?

То что делают там граждане с южных регионов планеты, не каждый у нас будет делать..