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≡ Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн формы у костанайского "Тобола"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн формы у костанайского "Тобола"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гостевые комплекты "Уотфорда" и "Тобола" совпадают по всем параметрам, однако казахстанский клуб играет в этой форме еще с марта. Обе команды сотрудничают с компанией Adidas. На эту особенность обратил внимание Eurosport.
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§ 211
Re: Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну спор нужно думаю разрешить совместным матчем и сыграть..
К о победит, тот получает права на этот дизайн..
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§ Сыкымы
Re: Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.08.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
спор нужно думаю разрешить совместным матчем и сыграть..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31975?1534097972

Давай на твою Мячту сыграем, выиграешь - твоей останется...
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§ 211
Re: Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3700
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.08.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Давай на твою Мячту сыграем, выиграешь - твоей останется...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31975

Речь о футболистах профессионалах..
Мы можем посоревноваться только в профессиональном комментировании статей..
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* Sniper
Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн формы у костанайского "Тобола"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 11:08
Комментарий удален модератором.
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* Sniper
Клуб английской премьер-лиги "скопировал" дизайн формы у костанайского "Тобола"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.08.18 - 11:33
Комментарий проходит проверку.
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