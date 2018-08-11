Цитата: Обликоморале:

Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35224&forumid=1&1534049710 Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.Источник:



Согласен, я восторге, в перспективе нужны и армянские, грузинские, азербайджанские, корейские и других народов телевизионные каналы. Будем вместе с ними окультуриваться, а у представителей этнических групп, находящихся в дали от исторических Родин, будет возможность прикоснутся к истории, обычаям и традициям своего народа, может появится стимул для изучения подзабытых родных языков. От этих начинаний будет огромная польза для всех. Уверен, что при необходимости, что все посольства с нами общий язык найдут, только, вот с Северной Кореей проблемы определённые наверное будут, по вещанию их каналов. Ну и этот вопрос через наш МИД можно решить, кое-кого отправить, с его согласия в командировку туда. Только следует предусмотреть, чтобы на период пребывания там были свои провианты, то есть снабдить мешком риса, копчёнными национальными блюдами (да простят меня защитники наших четвероногих друзей) и конечно определённым количеством кофе.