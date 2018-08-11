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§ NG.kz
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кабельное телевидение Казахстана «Алма-ТВ» рассматривает возможность включения в сетку своего вещания украинского телеканала UA-TV. С инициативой о появлении такого телеканала выступило посольство Украины в Казахстане.
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§ Сыкымы
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Що, теперь побачимо новини на мове?
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§ Алиса
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4296
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, я как-то не горю желанием. Как-то и на русском "неплохо кормят"...

[Исправлено: Алиса, 11.08.2018 - 10:50]
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§ Сыкымы
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Как-то и на русском неплохо кормят

Неплохо было бы и альтернативное мнение послухать... ;-)
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§ Vital
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А татарский телеканал появится? ;-)
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§ Алиса
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4296
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
альтернативное мнение

Это какое? ))))
Цитата:
Vital:
А татарский телеканал появится

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775203&topic_id=35224&forumid=1#775203

Виталь, так давно уже есть такой. У Кабельных сетей есть канал на татарском языке))))Что-то ты упустил))))

[Исправлено: Алиса, 11.08.2018 - 11:02]
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§ 211
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора..
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§ Обликоморале
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
Обликоморале


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Сообщений: 5852
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, це справа. Тепер і без інтернету можна буде дізнатися новини з України. Я за! Шоу іноді там бувають незабутні. Безкоштовний цирк.
ПыСы: Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.
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§ Сыкымы
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Это какое?

А вы думаете, что российские и украинские телеканалы одно и то же "в уши толкают"? ;-)
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§ Валентин
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.08.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ПыСы: Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.


Та нi, це нам не треба!

[Исправлено: Валентин, 11.08.2018 - 13:34]
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§ pro100tak
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.08.18 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нужно ли это? Они же всю жизнь воюют. Кто-то за белых, кто-то за красных. Дивизия
СС "Галичина" - оттуда. Сейчас там рулят "западенцы". Служил я с ними в СА. Толпой на одного у них справно получалось. То, что, в принципе, сегодня там и происходит. 3 против 10, не говоря уже о раз на раз - и все, нет западенцев. Не обижайтесь вы, наши, местные украинцы. Хохлы вы наши любимые. Здесь совсем другое дело. А там... Что делать Донбассу или Одессе? Война закончится когда-то, как им встать-восстановиться? Как забыть им эту войну? Может, на самом деле они до такой степени разные, что не стоит их селить под одну крышу? Компромисс же не найдут никак уже 500 лет.
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§ Kairat stayer
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Kairat stayer


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Сообщений: 169
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35224&forumid=1&1534049710


Согласен, я восторге, в перспективе нужны и армянские, грузинские, азербайджанские, корейские и других народов телевизионные каналы. Будем вместе с ними окультуриваться, а у представителей этнических групп, находящихся в дали от исторических Родин, будет возможность прикоснутся к истории, обычаям и традициям своего народа, может появится стимул для изучения подзабытых родных языков. От этих начинаний будет огромная польза для всех. Уверен, что при необходимости, что все посольства с нами общий язык найдут, только, вот с Северной Кореей проблемы определённые наверное будут, по вещанию их каналов. Ну и этот вопрос через наш МИД можно решить, кое-кого отправить, с его согласия в командировку туда. Только следует предусмотреть, чтобы на период пребывания там были свои провианты, то есть снабдить мешком риса, копчёнными национальными блюдами (да простят меня защитники наших четвероногих друзей) и конечно определённым количеством кофе.
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