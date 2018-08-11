Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. #13172





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5848

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:03 "В Румынии после полугодовых протестов народ не выдержал.



250 тысяч человек на улицах Бухареста призывают убрать коррумпированное правительство.



Полиция применила газ, 150 раненых за ночь."

Нам такая Европа не нужна-коррумпированная.

Герр Виктор, когда у вас начнутся протесты?