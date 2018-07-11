Цитата: Обликоморале:

Ну во-первых, могу напомнить, что почти в каждой теме практически постоянно появляются сообщения не относящиеся к ней /каюсь, тоже иногда этим грешен/

А во-вторых, ваш вопрос удивляет. Вроде и так понятно, что 112-211.

Ну и есть еще подозрения, но на то они пока и подозрения.

Да, такие сообщения есть, и наши модераторы за них не банят, так как нарушение мелкое, и пока это не разрастается в безобразный холивар, раздавать налево и направо "комментарий не одобрен модератором" считаем мерой из разряда "чересчур". Но если уж мне на глаза попалось какое-либо нарушение, считаю своей прямой обязанностью напомнить пользователю о правилах, дабы вспоминали о них хоть иногда.



Касательно 112-211. Объясню публично один раз и тема закроется навсегда как в отношении него, так и впредь для всех подобных случаев.

У пользователя существовало два аккаунта. Аутентификация (т.е. подтвержденный номер, что равно возможности комментировать) была на одном. Попытку получить аутентификацию на втором аккаунте на такой же номер администрация пресекла. Но в дальнейшем пользователь обратился с просьбой аутентифицировать второй аккаунт и удалить первый. На втором аккаунте номер подтвердили, на первом сняли. Первый аккаунт скоро будет удален (о порядке удаления аккаунта читайте в Соглашении).

Обратите внимание, пользователь с ником 112 с того самого дня, когда стал активным аккаунт 211, комментариев не оставлял и вообще на сайте не авторизовывался. Следовательно, никаких нарушений Соглашения ни с его стороны, ни с нашей нет.



И мой вопрос в предыдущей ветке не должен вас удивлять: на кофейной гуще не гадаю, скрытые намеки не угадываю. А даже если угадываю, публично об этом не заявляю. Даете конкретный вопрос - получаете конкретный ответ.