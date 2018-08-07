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≡ Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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§ Тот самый
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Всегда говорил и тут не раз писал. Лучше купить вторичку, чем вот такие вот новые дома, которые лет через 15-20 могут начать забирать жизни людей десятками.
Ну а если дают бесплатно, то поскорее продать данное жилье, как только будет возможность


Есть и нормальные застройщики. БК-Строй в 5 мкр-не забивал сваи длиной с 9-этажку и достаточное количество. Дому №16 там уже 11 или 12 лет, а их первые дома в 7 мкр-не еще старше и нормально стоят. Но и цены/качество были выше средних и выше, чем за квартиры которые они сейчас строят в Северо-Западном районе.

Смотря какая вторичка. Только если середины 80 - начала 90-хх годов постройки, да и то не всегда. А так часто вторичка - это тесные вонючие подъезды, тесные туалеты или совмещенные с ванной. Кухня 6, в лучшем случае 9 квадратов. Повезет, если лоджия, часто небольшой балкон с гнилыми перегородками. Дворы не рассчитанные на большое количество машин, все паркуются на детской площадке или на газоне. Лавки с пьющими у подъездов. И часто стоит такая вторичка как новостройки.
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§ Victor Yang
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Толку от органов, госслужащих и других управленцев в пинжаках с карманами и галстуками, когда нет грамотных проектировщиков.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918?1533631815

Толк будет в эффекте домино. Сейчас полетят головы (читай - аттестаты) экспертов, проверявших проект (а я хорошо знаю как проверяет такая экспертиза). Глядишь - чуть бояться станут. А может и на республиканском уровне заберут у частной экспертизы часть полномочий.
Хотя, не факт что виновны экспертиза и проектировщики. Застройщик также мог где-нибудь "сэкономить".
Цитата:
подрядчиком строительства является ТОО «Алматы строй» из ВКО Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918?1533631815

Вот какого черта вообще лезть в другую область? Наши местные (если опытные) хорошо знакомы с грунтами и какой должен быть фундамент при таких грунтах - ещё на стадии разработки ППР подняли бы вопрос.

[Исправлено: Victor Yang, 07.08.2018 - 15:01]
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§ Shegendalf
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 07.08.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
лучше скотчем голову обмотайте. только настоящим китайским)))


Изолентой! Синей изолентой - надёжнее. Вот я поправил. Ещё 200 лет теперь простоит.


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§ arman_kst
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел там купить квартиру. мкрн. Аэропорт все-таки лучше, как бы его не хаяли
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* dandiv
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.08.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
Изолентой! Синей изолентой - надёжнее. Вот я поправил


:lol: :lol: :lol: Спасибо, поднял настроение!
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§ Сабыр
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Аэропорт все-таки лучше, как бы его не хаяли
И чем интересно? Всё тоже самое. У нас нормально это там,где БК-Строй. А все эти по гос программам...

[Исправлено: Gljuk, 07.08.2018 - 16:18]
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§ Victor Yang
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Хотел там купить квартиру. мкрн. Аэропорт все-таки лучше, как бы его не хаяли

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774816&topic_id=35186&forumid=1#774816

Не по микрорайону надо выбирать, а по застройщику.
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§ Артем Марусич
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 47
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.08.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изолента денег стоит, лучше подорожник приложить, его бесплатно собрать можно.
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* dandiv
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.08.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не по микрорайону надо выбирать, а по застройщику.

Верно. Через дорогу (Гагарина) БК-строй вел строительство, а я сомневаюсь, что там грунт сильно отличается ;-) . Там ведь таких проблем не возникло с многоэтажками
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§ Обликоморале
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5813
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не по микрорайону надо выбирать, а по застройщику.

Все равно народ теперь будет по этому случаю место жительства выбирать.
Как раньше-район Клуб Строителя и КСК не предлагать.
Теперь еще добавился Юбилейный. 8-)
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§ Kairat stayer
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот какого черта вообще лезть в другую область? Наши местные (если опытные) хорошо знакомы с грунтами и какой должен быть фундамент при таких грунтах - ещё на стадии разработки ППР подняли бы вопрос.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918&start=15#comment_1


В заметке же указано, что представитель ТОО «Капиталспецстрой» рассказала на совещании, что они ставили в известность заказчика о проблемах еще на стадии укладки первых фундаментных подушек, по которым пошли трещины. Получили рекомендацию в соответствии с решением, которое дали проектировщики, - обвязать подушки армировочным поясом и продолжать работы. Обвязали. Не помогло.

При этом, в первоначальном периоде, когда обнаружили трещины после закладки, скорее всего проверили качество фундаментных подушек. В свою очередь, в настоящее время, представитель проектировщика и строители озвучивают, что грунты разные и ссылаются на высокий уровень грунтовых вод. Вид грунта и высота состояния грунтовых вод определяется изыскательными работами до разработки проектных документации. Могли же дополнительно провести указанные работы когда обнаружили трещины на фундаментных подушках и принят соответствующее решение.
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§ Kairat stayer
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Толк будет в эффекте домино. Сейчас полетят головы (читай - аттестаты) экспертов, проверявших проект (а я хорошо знаю как проверяет такая экспертиза). Глядишь - чуть бояться станут. А может и на республиканском уровне заберут у частной экспертизы часть полномочий.
Хотя, не факт что виновны экспертиза и проектировщики. Застройщик также мог где-нибудь "сэкономить".

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918&start=15#comment_1


Относительно проектировщика и частной организации проводящей экспертизу, больше пользы будет если заберут часть полномочий в профильные госструктуры. Действительно качество проведения экспертиз в частных организациях не на должном уровне, хотя уполномочены имеются лицензии. Если не ошибаюсь, первые же закладывают стоимость экспертизы в проект, как прочие затраты наряду с проектными работами, расходами авторского, технадзора и непредвиденными затратами, также основные строительно-монтажные работы.
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§ Victor Yang
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если не ошибаюсь, первые же закладывают стоимость экспертизы в проект, как прочие затраты наряду с проектными работами, расходами авторского, технадзора

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774828&topic_id=35186&forumid=1#774828

Нет. Экспертиза, авторский и тех.надзор оплачиваются отдельно.
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§ Kairat stayer
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет. Экспертиза, авторский и тех.надзор оплачиваются отдельно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918&start=15#comment_1


Понятно, что отдельно, я имею ввиду расчет их стоимости осуществляется проектировщиком.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.08.2018 - 16:55]
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§ Victor Yang
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10820
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Понятно, что отдельно, я имею ввиду расчет их стоимости осуществляется проектировщиком.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774830&topic_id=35186&forumid=1#774830

Про надзоры не скажу, а стоимость экспертных работ осуществляется экспертными организациями, но на основе нормативной стоимости проектных работ. Как правило, нормативная стоимость выше фактической стоимости проектных работ (рынок-с).
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