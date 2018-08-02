Цитата: 211:

Ох и не знаешь ты сегодняшних учеников..

Еще и в суд на тебя подадут за развращение и на смартофон снимут и бросят в социальные сети с твоим видео на Обсуждение..



Это зависит от правильной подачи материала. А то еще и деньги сдавать будут, чтобы взяли на "рабские" работы в крестьянское хозяйство.