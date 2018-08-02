/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Труд был делом чести и славы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33340
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
Читать статью

§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да сейчас зайди в школу и предложи ученикам поехать в деревню редиску рвать вместо учебы, там 99.999%

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774615&topic_id=35146&forumid=1&1533540720

Ох и не знаешь ты сегодняшних учеников..
Еще и в суд на тебя подадут за развращение и на смартофон снимут и бросят в социальные сети с твоим видео на Обсуждение..
Профайл

§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ох и не знаешь ты сегодняшних учеников..
Еще и в суд на тебя подадут за развращение и на смартофон снимут и бросят в социальные сети с твоим видео на Обсуждение..

Это зависит от правильной подачи материала. А то еще и деньги сдавать будут, чтобы взяли на "рабские" работы в крестьянское хозяйство.
Профайл

§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Это зависит от правильной подачи материала.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774651&topic_id=35146&forumid=1#774651

Например?
Вы едете на свежий воздух пахать на дядю и не получите ни шиша, кто отлынет, того исключаем из школы?
Профайл

§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
от правильной подачи материала

На Западе и уже в России, есть "квесты" на эту тему. Ну и призы особо отличившимся,достойные.
Но суть в том, что за участие в "квесте" на поле, реально участвующие платят. 8-)
А "дары полей" ими собранные уходят на прилавки.
Профайл

§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Например?

Внимание! После проведения экологического европейского тестирования, всем участникам будет предложено участие в элитарном экологическом шоу-постапокалипсисе Дом-3, которое пройдет в малоизученных сельских районах. С опытным инструктором новоявленные сталкеры научаться искусству выживания в неподготовленной местности. Участники игры пройдут обязательный курс подготовки складов и уроки заготовок продуктов для выживания в холодный период. Игра будет освещаться телевидением и радио. Права на прокат программы приобретены компанией Borhard LTD. Стоимость участия в реалити-шоу 500000 тенге на каждого участника. Набравшим проходной балл по результатам тестирования будут предоставлены бесплатные путевки. Удачи!
Профайл

§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Набравшим проходной балл по результатам тестирования будут предоставлены бесплатные путевки. Удачи

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774664&topic_id=35146&forumid=1#774664

Это не правильная подача, это банальная покупка..
Мы же говорим о бесплатном труде на жаре, где нет ни связи ни еды, кроме воды из под фляги с ближайшей деревни с лягушками..
Купить то человека за деньги раз плюнуть..
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Sniper, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 4
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх