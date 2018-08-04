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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: О том ли шумим?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33328
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья о резиденции акима Костанайской области и споры вокруг нее напомнили мне старый рассказ о том, как английский король пригласил персидского шаха на скачки. Тот же отказался, ответив: «Я и так знаю, что одна лошадь бегает быстрее другой».
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§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О том ли шумим?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, и кто виноват, и что делать?
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* bgb
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О том ли шумим?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во-первых, весь комплекс не принадлежит акиму, а он там просто временно живет, потому что статус комплекса - резиденция президента. до него тоже акимы жили там. перестал быть акимом - освободи помещение.
во-вторых, шествия и апартаменты были всегда, при любом строе.
Цитата:
И что, после этого уже новый президент Порошенко стал ходить в заплатах и принимать гостей в сарае? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31882

вот вам и совковая сущность: все против богатства, но за равенство!
а должно быть: все за богатство!
равных там никогда не будет, но ответственность перед законом должна быть одинаковая!
про деревца вспомнили?
видели, как сажают деревца и газоны? сначала слой строительного мусора для дренажа, потом тонкий слой чернозема для растений.
а деревца просто втыкают, как кол, и потом поливают...
Цитата:
таноми52:
Ну, и кто виноват, и что делать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31882

судя по статье, не разевать рот на богатства акима, сажать деревья и играть в шахматы в новом павильоне...
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