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§ NG.kz
Полиция проводит расследование по факту ДТП со смертельным исходом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала ДТП, которое произошло 22 июля, в 22.09, на пересечении улиц Мауленова и Леонида Беды в Костанае.
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§ 211
Re: Полиция проводит расследование по факту ДТП со смертельным...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде боковой удар..
Вообще сильно боковой, а не встречный..
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